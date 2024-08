“Pagate subito la bolletta o stacco la fornitura”

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno sventato un’altra truffa orchestrata da un falso tecnico dell’Enel. Un 45enne pregiudicato di Siracusa è stato denunciato per truffa aggravata dopo aver tentato di ingannare degli anziani fingendosi un dipendente dell’azienda elettrica. La segnalazione ai militari è arrivata da un 69enne residente in via Umberto che sospettava una truffa ai suoi danni e che ha indicato l’uomo mentre tentava di fuggire. La corsa del 45enne, però, è durata pochi metri e i carabinieri lo hanno bloccato.

Durante la fuga, il 45enne ha gettato una ricevuta stropicciata che riportava il nome e cognome di una donna, moglie del 69enne, e un importo di 79 euro. Il truffatore si era recato in casa della coppia, qualificandosi come tecnico Enel e chiedendo del denaro in contanti per una presunta bolletta non pagata, minacciando i due coniugi di interrompere la fornitura elettrica se non avesse ricevuto il pagamento immediato. Nel borsello del sospettato è stato trovato anche un blocchetto di ricevute in bianco.