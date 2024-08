Orrore a Palermo: pitbull ucciso a coltellate

PALERMO – Un pitbull è stato ucciso a Palermo. Il cane è stato trovato senza vita, ferito a coltellate. L’Enpa presenterà denuncia e chiede che venga fatta chiarezza al più presto sulle dinamiche di questo ennesimo episodio di violenza. “Ancora una uccisione violenta, ancora a Palermo e ancora una volta a morire è un pitbull. Come protezione animali – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – abbiamo attivato il nostro ufficio legale per presentare denuncia e siamo in stretto contatto con i nostri volontari della sezione di Palermo che stanno seguendo da vicino il caso. Sappiamo che i vigili urbani stanno svolgendo le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere e speriamo che venga fatta luce al più presto su questo gravissimo episodio. Confidiamo quindi sul lavoro delle forze dell’ordine per capire cosa è successo e chi sono i responsabili. Le ricostruzioni che in queste ore iniziano a diffondersi via social e per passaparola sono ancora troppo contrastanti ma una cosa è certa: l’Enpa non rimarrà inerte di fronte a questa ennesima morte violenta”.