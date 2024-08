Nuovo piano viario sul lungomare di Catania

CATANIA – Un piano di regolamentazione viaria del viale Alcide De Gasperi con la modifica degli impianti semaforici che immettono sul lungomare di viale Ruggero Di Lauria, è stato varato dall’amministrazione comunale su iniziativa del sindaco Trantino e dell’assessore alla mobilità Paolo La Greca. In dettaglio, è stata invertita la funzionalità dei semafori modificando i sensi di marcia delle bretelle di collegamento dal viale Alcide Gasperi verso viale Ruggero di Lauria e viceversa. Inoltre, un riordino viario è stato attuato su viale Alcide de Gasperi al fine di agevolare lo scorrimento del traffico veicolare, di recente aumentato con l’apertura della via Barraco, arteria parallela al lungomare provenendo dalla circonvallazione. Il nuovo sistema entrerà in funzione dal primo pomeriggio di venerdì 2 agosto.