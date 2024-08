MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno denunciato per ricettazione un pregiudicato catanese di 29 anni. In via Garofano un uomo era fermo a piedi in corrispondenza del cancello d’ingresso di una villetta. L’atteggiamento guardingo del ragazzo ha insospettito i militari che, anche in considerazione dell’ora tarda, hanno deciso di effettuare un controllo. Il 29enne a quel punto, è balzato su uno scooter Yamaha, parcheggiato ad alcuni metri di distanza, ingaggiando una spericolata fuga per tentare di seminare i militari, che, però, lo hanno inseguito fino a Catania, fino all’intersezione tra la via Galermo e la via Sebastiano Catania, dove lo hanno bloccato e messo in sicurezza. I motivi della fuga sono apparsi subito chiari quando i carabinieri hanno accertato che quello scooter era stato rubato in mattinata a Catania, vicino alla stazione ferroviaria, mediante forzatura del blocco di accensione e che una 60enne di Catania, ne aveva già denunciato il furto. Il mezzo è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.