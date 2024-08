Macchina fuori strada: un morto e 3 feriti gravi

PALERMO – E’ di un morto e tre feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 118 all’altezza di Godrano, nel Palermitano. Una Bmw, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada schiantandosi contro il guard-rail. Nell’impatto è morto il 39enne Salvatore Pasqua. Nell’auto viaggiavano altri due uomini di 45 anni e di 48 anni e una ventisettenne: uno di loro, gravissimo, è stato portato al Civico di Palermo; gli altri due, sempre in codice rosso, all’ospedale di Corleone.

Altro incidente la scorsa notte a Termini Imerese: una Fiat Multipla e una Fiat Punto si sono scontrate in piazza della Vittoria. A bordo i sei automobilisti sono rimasti tutti feriti.