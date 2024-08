Noto, l’urlo del gladiatore

Russell Crowe ha concluso a Noto il suo tour italiano e il suo tour europeo in un concerto davanti alla cattedrale. “Il Gladiatore” lascerà l’Italia e l’Europa dopo aver portato la musica e i brani dell’Indoor Garden Party con The Gentleman Barbers e Lorraine O’Reilly. Il tour italiano è partito il 23 giugno dal Parco Archeologico del Colosseo a Roma e ha toccato città ricche di storia e cultura come Pompei, Ascoli, Piacenza, Varese, Capurso, Diamante, Siena, La Spezia, Udine, Ladispoli e Castiglioncello.