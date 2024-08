L’evaso avvistato scappa sui tetti: preso

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato un 28enne acese che il 5 giugno scorso era evaso da una comunità terapeutica di Messina, nella quale avrebbe dovuto scontare la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia svolgendo lavori socialmente utili. Durante un appostamento a un’abitazione di un suo familiare l’uomo è stato avvistato dai militari. Il 25enne ha tentato di fuggire sui tetti della casa, uscendo da un lucernario della mansarda, ma anche lì c’erano appostati dei carabinieri che lo hanno catturato e portato in caserma. Il 25enne è stato dichiarato in arresto per evasione e, contestualmente, gli è stata notificata un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati contro il patrimonio, tra cui rapina, furto ed estorsione, traffico di stupefacenti e lesioni personali aggravate.