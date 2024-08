L’Etna si scatena

CATANIA – Spettacolare fase parossistica dalla notte scorsa sull’Etna, la quinta che il vulcano attivo più alto d’Europa fa registrare dallo scorso 4 luglio. Protagonista, ancora una volta, il cratere Voragine con altissime fontane di lava e l’emissione di una nube vulcanica alta 10 chilometri. La dispersione della cenere è in direzione Sud-Est e cade su diversi centri abitati etnei. L’ampiezza media del tremore vulcanico, segnala l’Ingv-Osservatorio etneo, ha mostrato un repentino incremento intorno alle 03.20, portandosi da valori medio-alti a molto alti alle 04:40. Poi l’attività stromboliana, dopo essersi intensificata, è evoluta in fontana di lava. Attualmente il tremore vulcanico, che segnala l’energia dei condotti magmatici interni dell’edificio vulcanico, è in rapido calo, attestandosi, al momento, su valori medio-alti, ma con una tendenze a diminuire.

La cenere è tornata a cadere su Catania e su numerosi centri della provincia. A Viagrande, Zafferana, Santa Venerina, Pedara e nell’Acese, tra gli altri, si è verificata una pioggia di lapilli di grosse dimensioni. FOTO

In seguito alle attività vulcaniche di questa mattina, l’unita di crisi dell’aeroporto Fontanarossa ha disposto la chiusura del settore B1 e la riduzione degli arrivi a sei voli all’ora.