“La fontana Proserpina usata come pattumiera”

Un’area dalla forte vocazione turistica con un’opera monumentale che oggi è stata ridotta a una enorme pattumiera a cielo aperto. “Le immagini che circolano sui social e che mi sono state mostrate da alcuni residenti della zona della stazione di Catania non lasciano spazi a dubbi – afferma il consigliere comunale Andrea Cardello -, la fontana che rappresenta il ratto di Proserpina è una discarica dove chiunque ci butta dentro quello che vuole: vecchi indumenti, buste e bottigliette di plastica. Tutto si accumula al suo interno tra lo stupore dei turisti e la rassegnazione dei residenti e dei commercianti che, in questa parte della città, hanno investito grandi risorse”. Tante volte in passato la fontana e l’area circostante sono state ripulite dai rifiuti. “L’intera zona necessita di un presidio costante delle forze dell’ordine. A questo bisogna aggiungere telecamere di sicurezza anti-sporcaccioni e un piano di controlli per una zona frequentata da moltissime famiglie e che troppe volte viene trasformata in bivacchi di fortuna”.

