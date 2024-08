“La droga? L’ho trovata per strada”

CATANIA – Quasi 350 grammi di hashish e marijuana tenuti in casa in via Cordai a Catania da un 79enne. Scoperto dalla polizia, l’anziano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di un continuo viavai di persone da un appartamento a San Cristoforo. Non appena i cani poliziotto Maui e Ares sono scesi dal mezzo di servizio si sono subito diretti verso l’anziano, così gli agenti hanno deciso di eseguire una perquisizione in casa, durante la quale è stata trovata una busta contenente hashish e marijuana. Il 79enne in un primo momento ha dichiarato di aver trovato la busta per strada e di averla conservata in casa noncurante del suo contenuto. Vista l’età, l’anziano è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.