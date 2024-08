Multe a ristoranti e food truck nella zona della stazione

CATANIA – Controlli dei carabinieri nel centro storico di Catania, nella zona della stazione. I militari hanno ispezionato diversi ristoranti in piazza Giovanni XXIII. Un locale gestito da una 49enne è risultato carente dal punto di vista igienico-sanitario, motivo per cui è scattata una multa di 1.000 euro. In un altro ristorante, gestito da un 48enne, è stato trovato un magazzino non autorizzato, che sarà segnalato all’Asp. I controlli sono poi proseguiti in un locale in piazza Gandolfo, dove per la proprietaria 32enne è scattata una multa di 1.000 euro per la presenza di un locale utilizzato come area di stoccaggio alimentare senza autorizzazione.

In via Collegiata rilevate numerose irregolarità in un ristorante gestito da un 43enne. Qui i carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata esposizione delle autorizzazioni, l’installazione abusiva di una tenda parasole e l’occupazione illecita di suolo pubblico. Le sanzioni complessive hanno superato i 1.500 euro e sono stati sequestrati 125 sedie, 36 tavoli, una pedana di autolivellamento e una tensostruttura. L’operazione ha coinvolto anche via Luigi Sturzo, dove un minimarket è risultato conforme alle normative vigenti.

Non sono mancati i controlli ai food truck in piazza Giovanni XXIII, dove quattro camioncini sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le multe di 173 euro ciascuna sono state comminate a un 62enne, un 59enne, un 41enne e una 72enne, tutti residenti tra Catania e i comuni vicini. In totale sono state elevate multe per 5.000 euro.