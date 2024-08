Intrappolati nella barca dei miliardari: “E’ una piccola Concordia”

PALERMO – Sono riprese stamane le ricerche dei sei dispersi del naufragio del veliero Bayesian, affondato all’alba di ieri a Porticello (nel mare palermitano) a causa di una tromba d’aria. Tre squadre di sub dei vigili del fuoco cercano i corpi all’interno del relitto che si trova adagiato a una profondità di circa 50 metri. “C siamo trovati davanti a una Concordia in piccolo”, raccontano. Ieri era stato recuperato il cadavere del cuoco Ricardo Tomas, ma i sommozzatori non erano riusciti ad andare oltre il ponte di comando per la presenza di suppellettili che ostacolano il passaggio.

Le squadre “sono composte da 2 speleo sub – spiega il comandante – che devono affrontare difficoltà notevoli. A quella profondità infatti, possono rimanere sott’acqua per 12 minuti massimo, di cui due servono per scendere e salire. Dunque il tempo reale per poter effettuare le ricerche è di 10 minuti a immersione. All’interno del veliero gli spazi sono ridottissimi e se si incontra un ostacolo è molto complicato avanzare, così come è molto difficile trovare dei percorsi alternativi. Abbiamo individuato una vetrata dalla quale potremmo entrare. Ma è chiusa dall’interno e spessa 3 centimetri, dunque dobbiamo riuscire a rimuoverla e poi potremmo avanzare meglio all’interno”.

I corpi dei dispersi dunque potrebbero essere rimasti intrappolati all’interno dell’imbarcazione, un veliero di lusso. Tra di loro il tycoon britannico e proprietario del yacht Mike Lynch, considerato il Bill Gates inglese, la figlia diciottenne Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer con la moglie Anne Elizabeth Judith e il legale di Lynch, Chris Morvillo, con la moglie Nada.

Altre 15 persone, tra passeggeri e componenti dell’equipaggio, sono state salvate subito dopo il naufragio: la moglie 57enne di Lynch, Angela Bacares, James Emsilie, 35 anni, con la moglie coetanea Charlotte Golunski e la piccola Sofia di un anno. Sono tutti inglesi e si trovano all’ospedale dei Bambini. E ancora Sasha Murray, 29enne irlandese; Myin Htun Kyaw, 39enne del Myanmar; Matthew Griffith, 22enne francese capitano della nave; James Calfield, 51enne della Nuova Zelanda; Ayla Ronald, 36 anni, e Matthew Fletcher, 41 anni, entrambi inglesi.

Lynch è cofondatore della multinazionale dell’informatica Autonomy, fondatore di Invoke Capital e della società di sicurezza informatica Darktrace. Lo yacht a vela sarebbe intestato alla società Revtom, registrata sull’isola di Man, la cui amministratrice sarebbe la moglie del tycoon. Gli ospiti sarebbero tutti dipendenti delle società di Lynch in viaggio premio.