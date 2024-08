In Sicilia stop all’afa, ma occhio ai temporali

Stop al grande caldo. In tutta Italia dal weekend sono in arrivo temporali e calo termico anche di 6-8 gradi. Tra domenica e la prima parte della prossima settimana temporali anche violenti porteranno un generale ricambio d’aria su gran parte della penisola, da Nord a Sud. Per chi soffre il grande caldo, dunque, ancora qualche giorno di pazienza. “Fino a sabato caldo intenso e afa elevata interesseranno ancora gran parte d’Italia con picchi over 36-38°, specie al Centro Sud – spiegano i meteorologi di 3bmeteo.com -. Attenzione tuttavia ai temporali di calore, localizzati ma violenti, che potranno riaffacciarsi in particolare al Nord e lungo l’Appennino”.

“Da domenica e con molta probabilità fino alla prima parte della prossima settimana l’estate subirà un primo vero break – avvertono gli esperti -, la depressione mediterranea ora sulle Baleari evolverà verso l’Italia, portando rovesci e temporali su gran parte della penisola da Nord a Sud. L’accumulo elevato di calore e umidità di questi giorni, contestualmente a un mare molto caldo, potrà favorire nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento. Il rovescio positivo della medaglia sarà lo smorzamento della canicola. A seguire dovrebbe tornare una generale stabilità atmosferica, ma con un caldo decisamente più accettabile”.