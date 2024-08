Catania, qualcosa si muove

Proseguono i tagli in organico da parte del Catania. La società rossazzurra ha ceduto a titolo definitivo all’Ascoli il difensore Marcos Curado. L’argentino, che con il club etneo ha totalizzato 34 presenze e un gol, faceva parte del cospicuo gruppo di elementi fuori dal progetto tecnico e quindi da cedere. Il prossimo della lista è l’attaccante Pietro Cianci, destinato alla Ternana.

Dopo oltre un mese, arriva anche un nuovo acquisto: è Alessandro Raimo, 25 anni, laterale destro proveniente dalla Carrarese nell’ambito dello scambio con Devid Bouah. Il difensore si trasferisce a titolo definitivo: contratto biennale fino al 30 giugno 2026. Nato a Piombino e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dopo gli esordi in D con la Massese Raimo ha debuttato in C con il Pontedera. In quarta serie ha indossato inoltre le maglie del Ponsacco e del Grosseto conquistando una promozione. Nelle ultime quattro annate, trascorse in Serie C con Recanatese, Carrarese, Siena e Grosseto, l’esterno ha disputato 132 gare firmando 6 gol e 10 assist.

Altri quattro innesti sono ormai definiti: i laterali Davide Guglielmotti e Gabriel Lunetta, entrambi ex Lecco, il trequartista Kaleb Jimenez, proveniente dall’Atalanta U23, e il centravanti Adriano Montalto, ex Casertana. La dirigenza resta alla ricerca delle coperture finanziarie per chiudere le operazioni in sospeso, alle quali, almeno nelle intenzioni, si dovrebbero aggiungere altre 2-3 novità nonché diverse cessioni di elementi in esubero, a cominciare da Chiricò, il giocatore con l’ingaggio più alto in organico insieme con Di Carmine.

Il presidente Pelligra potrebbe arrivare in città tra una manciata di giorni, ma il tempo stringe e la chiusura del mercato estivo, fissata per venerdì 30 agosto, si avvicina sempre di più. Le prossime saranno ore molto calde per il club rossazzurro.