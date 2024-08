Gatti lanciati come sacchi in una colonia felina

RIPOSTO (CATANIA) – Lo scorso 27 agosto nella colonia felina autorizzata di Torre Archirafi, frazione di Riposto, un uomo con una Renault ha lanciato due gatti all’interno della struttura. “Il ‘signore’ ha posteggiato la propria auto di fronte alla colonia e ha aspettato che il volontario andasse via dopo aver pulito e rifocillato gli animali, quindi, si è accostato davanti alla colonia e ha preso due gatti dalla sua macchina e li ha lanciati all’interno della stessa colonia”, raccontano in una nota gli avvocati dell’associazione Le Aristogatte, Floriana Pisani e Margherita Mannino.



“Uno (il bianco e nero) non è stato trovato, il secondo (bianco e tigrato) è stato nascosto tutta la giornata sotto un pallet con gli altri gatti che non lo facevano uscire e l’indomani non è stato più ritrovato. In definitiva questi due poveri gattini evidentemente di proprietà non hanno avuto scampo e quasi sicuramente sono morti – continua la nota -. Pensare che dei gatti abituati in casa lanciati all’interno di una colonia felina possano sopravvivere è mera utopia e chiaramente denota l’ignoranza della persona che non capisce che i gatti di una colonia non accettano alcuna intromissione da parte di soggetti estranei alla stessa colonia tantomeno se l’inserimento avviene in modo repentino e senza rispettare l’etologia degli animali. Essendo una colonia felina del territorio non è un rifugio messo in sicurezza e la recinzione serve solo per evitare che i cani vaganti aggrediscano i gatti”.

L’associazione ha dato incarico ai propri legali per perseguire penalmente la persona autore del malvagio comportamento tenuto nei confronti di due gatti indifesi. La presidente dell’associazione Le Aristogatte, Vera Russo, presenterà un esposto/denuncia.