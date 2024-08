Futsal, la Champions League a Catania

La commissione eventi della Uefa ha reso nota l’assegnazione per il main round del gruppo 8 della Uefa Futsal Champions League. Si giocherà a Catania, dal 22 al 27 ottobre. Accolta, dunque, la candidatura della Meta Catania avanzata lo scorso giugno. Quello che si disputerà nella città etnea sarà il terzo main round organizzato in Italia negli ultimi quattro anni dopo quelli di Rimini del 2021 (società organizzatrice Italservice Pesaro) ed Eboli della scorsa stagione (in casa della Feldi). A questi va aggiunto l’elite round del 2022 organizzato sempre dalla Feldi nel 2022 ad Aversa. Al PalaCatania si giocheranno il pass per l’elite round – oltre alla Meta, campione d’Italia – i lituani del Kauno Zalgiris, il lussemburghesi dell’Fc Differdange e gli austriaci del Linz.

“Siamo felicissimi di questa assegnazione – commenta il presidente della Meta, Enrico Musumeci – che conferma il lavoro svolto finora, sia dalla nostra società che dalla Divisione Calcio a 5. Vuol dire che siamo tenuti in considerazione nel panorama europeo e questo mi dà tanta gioia e soddisfazione. Affronteremo questo girone con il solito entusiasmo, daremo tutto per la maglia che indossiamo. Sono certo che i nostri ragazzi e tutto lo staff si faranno trovare pronti per questo grande spettacolo. Sono sicuro che riempiremo come al solito il PalaCatania”.