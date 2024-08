Ferito e sulla strada: rapace salvato da 3 passanti

CALTANISSETTA – Nei giorni scorsi il Wwf Sicilia Centrale OdV di Caltanissetta ha effettuato il recupero di un esemplare di Poiana (Buteo buteo), rinvenuto nelle campagne tra Barrafranca (EN) e Caltanissetta da tre automobilisti, Massimo Calabrese, Santo Nicoletti e Luigi Salvaggio che, lungo la strada, avevano notato la presenza di un rapace in evidente difficoltà ed impossibilitato al volo. La Poiana, infatti, riportava una ferita all’ala destra, forse causata dall’impatto con qualche veicolo. Prontamente soccorso dai passanti che si sono subito messi in contatto con i volontari del WWF, il rapace è stato preso in carico dagli esperti volontari del WWF di Caltanissetta, i quali hanno prestato le prime cure. Adesso la Poiana è in attesa di essere ricoverata presso un centro recupero fauna, ove verrà sottoposta agli interventi e cure veterinarie del caso.

Come tutti i rapaci, la Poiana è una specie super-protetta dalla Legge 157 del 1992: essendo un animale selvatico appartenente al “patrimonio indisponibile dello Stato”, ne è vietata la cattura e detenzione, punite con sanzioni penali che prevedono anche l’arresto fino ad 8 mesi. Si tratta di un rapace molto utile perché la sua alimentazione è basata su piccoli roditori, rettili e insetti e, quindi, svolgere un importante ruolo ecologico e di equilibrio naturale. E’ una specie molto diffusa nelle campagne siciliane, ove nidifica tra gli alberi e su rocce isolate adatte ad ospitare un nido in cui la femmina depone da 1 a 4 uova nel periodo tra marzo e giugno. Dalla forma compatta, la specie misura 57 cm di lunghezza e presenta ali ampie e arrotondate, la cui apertura può raggiungere i 130 cm.