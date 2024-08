“Estraniamoci da tutto”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della trasferta contro il Sorrento, in programma sabato alle 18 (su Telecolor, dalle 17.30, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti da Potenza, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

MERCATO. “Dal giorno della mia presentazione sono cambiate tante cose. Le dinamiche esterne non fanno parte delle mie competenze. La società sta lavorando affinché alla fine del mercato si possa allestire una squadra in grado di fare meglio dello scorso anno. Da parte mia posso metterci l’impegno quotidiano. Non mi aspettavo una situazione del genere, ma le situazioni ideali non le trovi mai da nessuna parte. Siamo carenti in alcuni reparti, andranno inseriti alcuni elementi. La volontà di completare l’organico quanto prima c’è, l’ad e il ds lavorano quotidianamente in tal senso”.

PROGETTO. “Il nuovo Catania dovrà avere coraggio, idee chiare, identità. Ci vorranno tempo e pazienza. Il nuovo progetto è partito solo da una decina di giorni, ci sono dei paletti dal rispettare. Abbiamo rivoluzionato quasi tutto, per noi è quasi un anno zero”.

ESORDIO. “Dobbiamo estraniarci dal momento di incertezza. La squadra deve rimanere concentrata sul match. Contro il Crotone abbiamo fatto una buona gara, anche dal punto di vista mentale e atletico. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, negli ultimi sedici metri dobbiamo essere più lucidi. Nelle prime partite esistono tante incognite, anche con riferimento all’avversario. Voglio un gruppo che giochi da squadra”.

FORMAZIONE. “Situazione in evoluzione. Vedremo di schierare il migliore undici possibile. Bouah e Castellini possibili partenti? Non parlo di mercato”.