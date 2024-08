Droga a domicilio in monopattino

CATANIA – I carabinieri di Catania, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pusher 31enne acese che nel quartiere di Picanello e nelle zone centrali della città, recapitava lo stupefacente a domicilio ai suoi clienti con un monopattino elettrico, in modo da potersi spostare agevolmente tra le trafficate vie del centro senza dare nell’occhio e con ampi margini di fuga in caso di blitz delle forze dell’ordine. I militari, mimetizzandosi tra turisti e cittadini sono riusciti a intercettare il malvivente alla guida del suo monopattino, con uno zaino in spalla di colore nero, decidendo quindi di bloccarlo e perquisirlo, sicuri che fosse in atto una consegna di droga.

Nello zaino che trasportava è stato recuperato un sacchetto sottovuoto per surgelati, contenente una quarantina di grammi di marijuana, suddivisi in più di 80 dosi, mentre nella tasca dei pantaloni sono stati rinvenuti 100 euro in contanti. Da un’ispezione del suo cellulare, i militari hanno poi accertato anche come fosse stata predisposta l’organizzazione delle attività di spaccio. In particolare, il pusher prendeva ordinativi e appuntamento con i suoi clienti attraverso un’applicazione di messaggistica online. Pertanto, è scattata la perquisizione nella sua casa di Acireale, dove all’interno di un armadio, sono stati trovati altri sacchetti per surgelati contenenti complessivamente altri 80 grammi di marijuana.