Dimentica borsello con mille euro sul muretto

ERICE (TRAPANI) – Un turista perde il borsello con mille euro, glielo riconsegnano i carabinieri. I militari durante un servizio perlustrativo per le vie di Erice nel Trapanese, in occasione dei festeggiamenti della Santa Patrona, hanno notato, poggiato su un muretto, il marsupio che conteneva i documenti di identità e oltre 1.000 euro in contanti e lo hanno riconsegnato al suo proprietario che lo aveva smarrito. Dai documenti e da un numero di telefono che erano nel borsello i carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo che si trovava a San Vito Lo Capo nel luogo dove stava trascorrendo le vacanze.