Da Librino al Borgo per consegnare la droga a domicilio

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato nel quartiere Borgo un pusher 19enne residente a Librino. Il giovane aveva messo in piedi un commercio di droga, che recapitava direttamente a casa degli acquirenti a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, dopo essere stato contattato tramite servizi di messaggistica online. I carabinieri lo hanno notato mentre percorreva a gran velocità via Etnea, lo hanno seguito fino a una stradina del quartiere Borgo, dove, prima che riuscisse a scappare, lo hanno fermato e perquisito. Dentro il borsello i militari hanno trovato 40 grammi di marijuana e 60 di hashish suddivisi in dosi, e 600 euro in contanti.

Il 19enne è stato posto agli arresti domiciliari.