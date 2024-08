Corsia da rifare: chiude tratto della A18

Non c’è pace per il tratto autostradale della galleria di Letojanni. Aperto in entrambi i sensi di marcia con le due carreggiate operative solo qualche mese fa, adesso lo stesso tratto verrà chiuso per quasi un mese. Il Cas, il consorzio autostradale siciliano, ha infatti comunicato che dalle 6 di lunedì 2 settembre fino alle 20 del 27 settembre, per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale in corrispondenza della galleria di Letojanni, è stata disposta la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia, o sorpasso, secondo le esigenze, dell’autostrada A18 Messina Catania nel tratto compreso tra il km 32 ed il km 34 in entrambe le direzioni, sia in orario diurno che notturno: si tratta della porzione di autostrada immediatamente precedente alla galleria, e un km prima dello svincolo di Taormina. Il tratto si era completamente allagato una decina di giorni fa, al primo temporale.