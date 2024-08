C’è l’alga tossica, niente bagni a Taormina

TAORMINA (MESSINA) – Il sindaco di Taormina Cateno De Luca, dopo che analisi dell’Arpa hanno registrato valori superiori alla norma per la presenza della microalga marina tossica Ostreopsis ovata, ha emesso un’ordinanza che dispone il divieto balneazione in uno specifico punto di una delle due anse della baia di Isola Bella. Il divieto sarà indicato con un’apposita segnalazione. No alla balneazione anche a Capo Taormina, in corrispondenza della cosiddetta grotta del giorno. Il tratto di mare dell’anfratto è dichiarato off limits per ragioni di sicurezza dovute alla possibilità di caduta di macigni. Stesso divieto rimane per la più famosa “grotta azzurra”, all’interno della baia di Isolabella. Intanto i sub taorminesi hanno rilevato una temperatura del mare di 29 gradi, uno in più rispetto allo scorso anno a trenta metri di profondità.