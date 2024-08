Catania: rompe bracciale per avvicinarsi alla ex

CATANIA – Ha manomesso il braccialetto elettronico per tentare di avvicinarsi all’ex compagna che lo aveva denunciato per stalking. Un catanese di 41 anni è stato bloccato in tempo, grazie all’immediato intervento degli agenti della questura. Registrato l’allarme, i poliziotti hanno eseguito un doppio intervento, con una volante che in pochi minuti ha raggiunto la casa della donna, mentre un’altra pattuglia ha localizzato il 41enne all’interno della sua auto. L’uomo ha ammesso di aver staccato l’apparecchio in un momento di rabbia per cercare di eludere i controlli, dunque è stato denunciato per danneggiamento.