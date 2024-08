Catania, ritrovate due auto rubate

CATANIA – Gli agenti del commissariato Borgo Ognina di Catania hanno trovato e riconsegnato ai proprietari due auto rubate nei giorni scorsi, nelle ore serali, mentre si trovavano parcheggiate in strada in via Anapo e in viale Jonio. Entrambi i mezzi sono stati trovati in pieno centro città, regolarmente parcheggiati in strada, con le portiere chiuse a chiave e i finestrini alzati. I poliziotti hanno subito effettuato accertamenti tecnici per acquisire eventuali impronte digitali o tracce biologiche utili a risalire e identificare gli autori del furto. Dalle indagini è emerso che i ladri, dopo aver annullato con un jammer il segnale emesso dal telecomando di chiusura delle portiere dell’auto, una volta decodificata la centralina, hanno messo in moto le macchine parcheggiandole in un’altra zona.