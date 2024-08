Il Catania piazza la cinquina

Cinque movimenti in entrata in meno di 24 ore per il Catania. Dopo Raimo, Jimenez e Montalto, tocca al laterale destro Davide Guglielmotti e al laterale sinistro Gabriel Lunetta, entrambi provenienti dal Lecco ed entrambi vincolati con un contratto sino al 30 giugno 2027.

Novarese, 30 anni, Guglielmotti ha totalizzato 23 presenze in B con il Lecco nella scorsa stagione. Prima aveva trascorso un triennio alla Reggiana conquistando la promozione dalla C alla cadetteria nella stagione 2022-23. Messosi in luce nella Primavera dell’Inter, il nuovo acquisto rossazzurro ha debuttato tra i professionisti con la Pro Patria vestendo quindi le maglie di Cremonese, Pistoiese e Renate. In totale vanta 23 presenze in B e 218 e 20 reti in C. Cursore a tutta fascia con una buona propensione offensiva, va a colmare la lacuna lasciata dalla cessione di Bouah. Nelle idee di Toscano sarà lui il titolare con Raimo, prelevato dalla Carrarese nell’ambito dell’operazione Bouah, prima alternativa.

Sulla corsia opposta, a sinistra, arriva un altro ex Lecco (10 presenze in B lo scorso anno): Gabriel Lunetta. Milanese, 27 anni, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, ha esordito tra i professionisti con il Gubbio, per poi giocare con Renate, Giana Erminio, Reggiana, Alessandria, Sudtirol e Rijeka (Croazia) per un totale di 99 partite e 3 gol in B e 91 gare e 10 reti in C.

Il ds Faggiano lavora per altri due-tre innesti. Il più vicino è il centrocampista Francesco De Rose, vecchia conoscenza di Toscano e come lui protagonista della promozione del Cesena nella scorsa stagione. Resta caldo anche il fronte delle cessioni: il prossimo a salutare, con la formula del prestito, potrebbe essere Ciccio Rapisarda. In città, intanto, si aspetta l’arrivo del presidente Ross Pelligra, atteso in Sicilia per domenica.