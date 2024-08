Catania: esagitato manda agenti all’ospedale

CATANIA – Un 42enne marocchino è stato denunciato a Catania dopo aver mandato all’ospedale due agenti. I poliziotti sono intervenuti in piazza Verga per la segnalazione di una lite tra un automobilista e un parcheggiatore: quando sono arrivati hanno trovato un solo uomo, verosimilmente ubriaco e in chiaro stato di agitazione, che ha cominciato a minacciarli e ha tentato di aggredirli. E’ stato bloccato e consegnato al personale del 118. Non appena salito a bordo dell’ambulanza però è andato nuovamente in escandescenza, assalendo sia i due operatori sanitari sia gli agenti.

Per diversi minuti, totalmente fuori controllo, ha continuato a dimenarsi, sputando più volte addosso ai poliziotti che lo hanno fatto scendere dall’ambulanza per farlo salire sull’auto di servizio per accompagnarlo in centrale. I due agenti sono stati poi costretti a farsi curare in ospedale, così come i due operatori del 118. L’esagitato è stato identificato come un 42enne pregiudicato sottoposto all’obbligo di dimora a Catania, con presentazione alla polizia giudiziaria.