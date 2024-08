Catania, ecco le nuove maglie

Il Catania ha presentato le nuove maglie per la stagione 2024-2025: quella tradizionale casalinga con le strisce verticali rossazzurre e sottili linee nere, la seconda da trasferta con prevalenza di bianco (omaggio agli anni 90) e la terza di colore nero lavico con un design a pixel. Nella parte alta il simbolo tricolore per la vittoria della Coppa Italia di Serie C. La società per l’occasione ha realizzato un video. Saranno disponibili in negozio da domani e debutteranno in campo domenica prossima per Catania-Crotone, sempre per la Coppa Italia di Serie C (ore 21). Il 24 l’esordio in campionato a Potenza contro il Sorrento (ore 18).