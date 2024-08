Catania-Crotone, al via la prevendita

E’ partita la prevendita dei biglietti per la partita Catania-Crotone, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C e in programma domenica 18 agosto alle ore 21 allo stadio Massimino. Gli abbonati entro le ore 14 di oggi alle gare interne del Catania nel campionato 2024/2025 potranno esercitare un diritto di prelazione e fino alle ore 9 di venerdì 16 avranno la possibilità di procedere all’acquisto confermando il posto.

Contemporaneamente sarà attiva anche la vendita libera degli altri tagliandi, che proseguirà fino al fischio d’inizio della gara. Venerdì, la vendita sarà sospesa alle ore 9 per la riconfigurazione della pianta relativa ai posti disponibili e avrà nuovamente inizio alle 10. I biglietti saranno disponibili online su TicketOne.it, in tutte le rivendite autorizzate e ai botteghini in piazza Spedini.

Questi i prezzi: Curve 7 euro, Tribuna B 12 euro, Tribuna A 22 euro, Tribuna Elite 32 euro, Settore ospiti 7 euro. Biglietti gratuiti per i diversamente abili. I botteghini in piazza Spedini saranno aperti mercoledì 14 agosto dalle 9 alle 13, venerdì 16 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato 17 agosto dalle 9 alle 14. Resteranno chiusi giovedì 15 e domenica 18 agosto.