Catania, Bouah in partenza

Un’altra cessione in dirittura d’arrivo per il Catania. Il partente è Devid Bouah, laterale destro giunto lo scorso anno in rossazzurro e ora vicino alla Carrarese. Il cursore romano potrebbe essere oggetto di uno scambio con il 25enne Alessandro Raimo, ma in quel ruolo il club etneo ha comunque pronta un’alternativa: Davide Guglielmotti, ex Lecco, già bloccato insieme con il compagno di squadra Gabriel Lunetta, esterno di fascia sinistra.

Il Catania, che continua a lavorare per alleggerire il monte ingaggi, ha inoltre raggiunto l’intesa con il trequartista 21enne Kaleb Jimenez, lo scorso anno all’Atalanta U23 ma di proprietà della Salernitana, e il centravanti 36enne Adriano Montalto, proveniente dalla Casertana: entrambi erano in tribuna in occasione della partita di Coppa Italia vinta contro il Crotone. Quattro nuovi acquisti che dovranno andare, per forza di cose, di pari passo con ulteriori cessioni, necessarie per sfoltire la rosa.