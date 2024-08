Catania, bonus figlio per i nati nel 2024

CATANIA – E’ possibile presentare al Comune di Catania l’istanza per la concessione del bonus di mille euro per ogni figlio nato nel 2024 alle famiglie con reddito Isee non superiore ai tremila euro. La richiesta può essere avanzata da un genitore o in caso di impedimento legale di quest’ultimo, da uno dei soggetti esercenti la potestà parentale. Termini e modalità di presentazione delle domande, da inoltrare tramite Spid, nel portale Catania Semplice all’interno del sito del Comune di Catania, sono disponibili al link: https://www.comune.catania.it/informazioni/news/politiche-social i/politiche-sociali-2024-news/default.aspx?news=92873. I criteri e le priorità per l’erogazione del bonus sono stabiliti con decreto della Regione Siciliana pubblicato sulla Gurs n° 26 del 7 giugno 2024. I termini di scadenza di presentazione dell’istanza variano in base alla data di nascita del figlio per cui si richiede il beneficio economico.