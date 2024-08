CATANIA – Gli agenti hanno arrestato un giovane incensurato di 19 anni di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato beccato in via Capo Passero, ma non appena si è accorto della presenza della polizia ha provato a darsi alla fuga, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti che hanno provveduto a identificarlo. Sottoposto a perquisizione, il 19enne è stato trovato con 54 dosi di cocaina, per un peso di circa 18 grammi, e 6 dosi di marijuana per 10 grammi, pronte per essere spacciate. Oltre alle sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno scoperto 195 euro in banconote di piccolo taglio. Sia droga che denaro sono stati sequestrati. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso pure di un coltello a scatto. Il 19enne è stato arrestato e anche denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.