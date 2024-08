CATANIA – I poliziotti in servizio al porto di Catania hanno sanzionato amministrativamente diverse persone, la maggior parte pluripregiudicate. In particolare, questi soggetti, durante le operazioni di transito dei passeggeri sbarcati dalle navi da crociera, stazionando appiedati nel percorso pedonale delimitato e strutturato per collegare la stazione marittima con il centro città, prospettavano loro, pur non essendo autorizzati, offerte di escursioni, bloccandone di fatto il passaggio e creando così serio nocumento alla sicurezza portuale.

A tutti loro è stato notificato un ordine di allontanamento dal sedime portuale e dalle sue pertinenze. Saranno effettuati ulteriori approfondimenti per l’applicazione del Dacur (Daspo Urbano).