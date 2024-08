Stamattina i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Linguaglossa del comando provinciale di Catania, sono intervenuti sull’Etna a Piano Provenzana, sulla strada che porta a Piano Concazze, a circa 2.800 metri di quota per soccorrere due giovani escursionisti che si erano recati nella zona dei crateri insieme a un gruppo che si era poi, a sua volta, diviso in due piccoli gruppi.

In prima battuta i vigili del fuoco, insieme ai volontari del Soccorso alpino e ai sanitari del 118, hanno recuperato una prima persona con un trauma facciale dovuto a una caduta. Stabilizzato in quota, è stato portato a valle, dove un’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale di Giarre. Successivamente, la stessa squadra dei vigili del fuoco intervenuta, insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza, ha soccorso un secondo escursionista che accusava malessere, svenimento e ripetuti attacchi di vomito. Anche in questo caso, il giovane è stato riportato a valle e affidato al 118.