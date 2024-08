CATANIA – Durante controlli nel quartiere San Cristoforo, in via Cordai, il fiuto del cane poliziotto Ares ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti all’interno della casa di un 22enne pregiudicato catanese. Dalla perquisizione sono saltati fuori 16 grammi di marijuana, una pistola automatica e un impianto di videosorveglianza che consentiva di monitorare l’esterno. Il ragazzo è stato arrestato. Sempre in via Cordai in casa di un altro pregiudicato catanese ventitreenne sono state trovate 28 cartucce calibro 12 per fucile, illegalmente detenute: è scattata la denuncia.