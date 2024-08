TRAPANI – La guardia di finanza di Trapani ha arrestato un pregiudicato, trovato in possesso di 308 grammi di marijuana, insieme a strumentazione utile alla vendita della sostanza stupefacente. Nello specifico, i finanzieri della compagnia di Castelvetrano hanno eseguito un controllo nei confronti del conducente di un veicolo, che, come successivamente appurato, aveva abilmente nascosto due sacchetti contenenti marijuana. Le attività ispettive sono dunque proseguite a casa dell’uomo, dove, con l’ausilio di un’unità cinofila, è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente, unitamente a un bilancino di precisione per il dosaggio, occultato in un giubbotto, e ad un blocchetto di banconote da 5 euro per un totale di 215 euro. Tutto è stato sequestrato e lo spacciatore arrestato.