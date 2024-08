Carne pericolosa dal ‘kebabbaro’ al centro di Catania

CATANIA – I carabinieri dei Nas hanno multato il titolare di un fast food al centro di Catania per violazioni igienico-sanitarie. Hanno infatti accertato che non erano state compilate le tabelle relative alle temperature a cui i cibi vengono conservati; trattandosi di un’attività commerciale che produce anche kebab, i prodotti congelati erano carne, pollo e tacchino. Quaranta chili di prodotti sono stati sequestrati e verranno distrutti, perché sarebbe rischioso il consumo, non sapendo se sono stati sottoposti a sbalzi termici che ne hanno compromesso la qualità. Il proprietario, un 37enne straniero, non aveva registrato nemmeno quando era stata effettuata la sanificazione sia del locale sia delle attrezzature, perciò dovrà pagare una ulteriore multa di 2.000 euro.