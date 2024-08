Beccato su un’auto rubata, scappa e si schianta

CATANIA – Un 39enne marocchino è stato arrestato dalla polizia di Catania per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per ricettazione e danneggiamento. Il 39enne è stato sorpreso dagli agenti delle Volanti in via Fossa della Creta alla guida di un’auto rubata pochi minuti prima in via Sant’Euplio. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Palermo con lo schianto della macchina contro il muro di uno stabile. Subito dopo l’impatto, il 39enne ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato subito raggiunto dai poliziotti. Con calci e pugni ha opposto resistenza, ma gli agenti, rimasti feriti, sono riusciti a bloccarlo. Per il 39enne è stato emesso l’obbligo di non dimorare a Catania.