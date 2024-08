“Strade catanesi asfaltate con le auto parcheggiate”

Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice

“Vorrei segnalare tramite le immagini che allego come viene rifatto il manto stradale nella zona del viale Mario Rapisardi a Catania. Non sono stati messi cartelli il giorno precedente e le auto non sono state rimosse. Vengono asfaltate le strade con diverse auto parcheggiate, girando intorno. I tombini sono così in basso rispetto al manto che quando si passa con le auto o moto si rischia un trauma”.



