Alla Plaia in pista da ballo carabinieri e pusher: l’arresto è da film

CATANIA – Si confondevano in mezzo alla folla nelle serate musicali dei lidi-discoteca della Plaia di Catania e spacciavano droga. Ma sulla loro strada i tre pusher (un 52enne e un 37enne di Misterbianco, entrambi pregiudicati, e un 23enne di Vittoria incensurato) hanno incontrato i carabinieri, che hanno preparato un elaborato piano per catturarli.

L’occasione si è presentata per un evento musicale in uno stabilimento di viale Kennedy: 3 le squadre di militari in azione; mentre due carabinieri osservavano i movimenti sospetti all’interno della pista da ballo, gli altri 4 sono rimasti ai margini per intervenire e bloccare ogni eventuale tentativo di fuga. In effetti gli spacciatori sono tati subito notati: due di loro consegnavano bustine in cambio di denaro, mentre il terzo teneva i soldi.

Il primo a essere bloccato è stato il 52enne, che aveva ancora nelle mani 9 dosi di cocaina e dentro una borsetta anfetamina suddivisa in 73 dosi e cocaina suddivisa in 87 dosi. Quindi gli investigatori sono ritornati velocemente in “pista” alla ricerca degli altri due: il 37enne è stato rintracciato in bagno, dove ha tentato di disfarsi di 725 euro in contanti che custodiva dentro il portafogli. Infine è stato fermato il 23enne, che aveva con sé marijuana, hashish e 360 euro. I tre sono stati poi arrestati.