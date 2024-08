Alla Plaia arrivano i ‘cani bagnini’ nei weekend

CATANIA – Al via l’attività di prevenzione, controllo e sicurezza in mare per la stagione 2024, giunta al quarto anno consecutivo, per l’assistenza e il supporto ai bagnini di salvataggio, grazie alle unità cinofile della delegazione Catania dell’associazione Cani Salvataggio e voluta dal comune di Catania.

Nel corso della prima giornata, alla presenza dell’assessore alle Politiche del Mare, Andrea Guzzardi e dei responsabili dell’associazione Cani Salvataggio, eseguite diverse dimostrazioni di salvataggio, in cui le unità cinofile, cane e conduttore, sono entrati in azione simulando diversi tipi di attività. Attraverso le unità cinofile verrà assicurato il controllo costiero per tutti i fine settimana di agosto, con base sulla spiaggia libera n.3 e relativo pattugliamento da parte dello splendido binomio formato dai cani bagnini e dai loro conduttori. FOTO