Abusi sessuali su alunna disabile, arrestato prof

LIVORNO – I carabinieri di Livorno hanno arrestato un insegnante di sostegno di un istituto di istruzione superiore per violenza sessuale ai danni di un’alunna disabile. Era stato notato dal personale della scuola in diverse occasioni in luoghi isolati della scuola in compagnia della studentessa e in più occasioni avrebbe anche proferito frasi e commenti offensivi a sfondo sessuale non solo verso la ragazza a lui affidata ma anche nei confronti di colleghe e altre alunne. I militari hanno trovato riscontri anche attraverso materiale informatico, nonostante l’uso di un dispositivo criptato, ovvero video e foto dal contenuto sessualmente esplicito.