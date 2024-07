Ucciso per il pascolo, fermato rivale a Biancavilla

I carabinieri hanno fermato un 46enne di Biancavilla, Salvatore Santangelo, per l’omicidio del ventenne compaesano Antonio Andolfi. Entrambi erano noti alle forze dell’ordine. Il delitto sarebbe avvenuto a Centuripe per una disputa sul pascolo di alcuni ovini tra campagne confinanti: sarebbe iniziato un inseguimento tra l’indagato a bordo della propria auto e il giovane che si trovava su un furgone condotto da un conoscente. Santangelo avrebbe sparato alcuni colpi di pistola verso Andolfi, ferendolo mortalmente al torace. Il ventenne è stato trasportato all’ospedale di Biancavilla, dove i medici non hanno potuto fare nulla. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli interrogatori hanno permesso di individuare il presunto responsabile.