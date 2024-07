Testata al volto a medico del pronto soccorso

MESSINA – Un medico in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina è stato colpito al volto sabato pomeriggio, con una testata, da un paziente psichiatrico, riportando un trauma cranico-facciale non commotivo. Ne dà notizia la Uil-Fpl, che denuncia “le gravissime e difficili condizioni di lavoro” per l’affluenza di pazienti psichiatrici al pronto soccorso del presidio ospedaliero provenienti da tutta la provincia di Messina. Sottolinea il segretario generale della Uil Fpl Livio Andronico: “Nonostante le precedenti denunce, indirizzate alle massime autorità cittadine e nonostante sia stata chiesta l’audizione in VI Commissione Sanità, al pronto soccorso generale del Papardo continuano a esserci gravissime e difficili condizioni di lavoro. Il personale subisce i disagi causati dall’affluenza di pazienti psichiatrici”.