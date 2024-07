Sta per buttare l’umido, spunta Tuccio Musumeci

CATANIA – Parte oggi la campagna di comunicazione per sensibilizzare i catanesi “a un maggiore rispetto del nostro territorio”. Il sindaco Enrico Trantino lancia il messaggio sulla sua pagina Facebook, allegando un video di trenta secondi nel quale una signora intenta a buttare l’umido nel giorno sbagliato e viene fermata appena in tempo dall’attore Tuccio Musumeci. “Basterebbe trattare Catania come casa nostra – scrive Trantino – per avere una città più pulita. Se poi rispettiamo il corretto ciclo dei rifiuti, otterremmo minori costi per lo smaltimento, che si tradurrebbero in una riduzione della Tari e in una maggiore disponibilità finanziaria per garantire migliori servizi per i cittadini (manutenzione e verde innanzitutto). Saremmo ancora più attrattivi, evitando quell’immagine negativa di quei tantissimi turisti che vengono da noi e se ne vanno dicendo ‘città meravigliosa, però…’”.