Sicilia bollente, al via la settimana più calda

L’anticiclone africano è pronto a innescare probabilmente la settimana più calda dell’estate 2024. La sua influenza diventerà sempre più potente con le temperature che continueranno ad aumentare mantenendosi, di giorno, sempre sopra i 34-37° su tante città con picchi addirittura di 42-43° sulle zone interne della Sicilia. Le giornate più roventi saranno quelle di giovedì 18 e venerdì 19 luglio. Al Sud avremo le temperature più bollenti: già si misurano 40° in Sicilia e in Sardegna, ma questi valori verranno raggiunti anche in Puglia (Taranto e Foggia) e in Basilicata (provincia di Matera). Oltre al caldo, si dovrà fare i conti anche con l’umidità che aumentando provocherà un clima afoso, soprattutto la sera quando su gran parte d’Italia si trascorreranno notti tropicali, con temperature minime che rimarranno sempre sopra i 20°.