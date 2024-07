Travolti dalle onde a Milazzo, due morti

MILAZZO (MESSINA) – Due persone sono annegate oggi nelle acque di Milazzo, nel Messinese. Una donna di 62 anni originaria di Roma è morta nel mare di Ponente nella tarda mattinata. A recuperare il corpo della turista sono stati i marinai della guardia costiera, intervenuti dopo l’allarme lanciato da un altro bagnante.

La turista si è tuffata in mare nonostante le acque fossero agitate e, forse per un improvviso malore, non è riuscita a fare rientro in spiaggia. Gli ufficiali della Capitaneria di Porto hanno cercato di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. La sessantaduenne alloggiava in un bed & breakfast di Ponente e, a quanto pare, era venuta a Milazzo da sola.

Nella stessa zona un uomo di 45 anni è annegato nel pomeriggio. E’ stato travolto dalle onde dopo un tuffo in mare sotto la rotonda di San Papino. Portato a fatica a riva nonostante il disperato tentativo di salvarlo da parte di due minorenni che lo hanno trascinato sulla spiaggia. I sanitari sul posto con due ambulanze del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.