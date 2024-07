Sfonda la porta di casa e minaccia l’ex moglie

CATANIA – “Aiutatemi, il mio ex marito mi sta minacciando”. I poliziotti catanesi hanno raccolto la richiesta di aiuto di una 21enne dopo che l’ex marito 29enne è riuscito a introdursi in casa, sfondando la porta d’ingresso con calci e pugni. Già in passato l’uomo è stato denunciato dall’ex convivente per maltrattamenti al punto da essere destinatario del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

Malgrado ciò, il 29enne si è presentato in casa, ubriaco, per chiedere all’ex moglie di riallacciare la relazione, ormai finita da tempo. Il rifiuto categorico della donna non ha fatto desistere l’uomo che ha forzato la porta d’ingresso per poi inveire, ancora una volta, contro l’ex compagna, minacciandola di cacciarla di casa. La donna è riuscita a chiamare la polizia, così l’ex è fuggito.

Gli agenti, arrivati in pochi istanti nell’abitazione, hanno tranquillizzato la ragazza e hanno poi rintracciato il 29enne che è stato denunciato. Gli è anche stato intimato di desistere da qualsiasi forma di atto violento, sia verbale sia fisico, ed è stato invitato a recarsi in un centro specializzato per intraprendere un percorso di recupero.