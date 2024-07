SCIACCA (AGRIGENTO) – Un piccolo motopesca della flotta di Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani, il “La Franca”, è andato improvvisamente in avaria mentre batteva la costa al largo del litorale di Arenella-Capo San Marco di Sciacca. Il natante avrebbe improvvisamente imbarcato acqua, costringendo i due pescatori a bordo, Nicola Orlando e Salvatore Sferlazza, ad abbandonare la barca. L’imbarcazione è, invece, affondata. I marinai sono stati tratti in salvo e portati sulla terraferma da un paio di soccorritori, un turista tedesco e un bagnante saccense, mentre, stando a quanto si apprende, dal natante è fuoriuscito un copioso quantitativo di carburante, che rischia di trasformare l’episodio in un’emergenza ambientale. Sulla terraferma sono giunte alcune ambulanze e i vigili del fuoco. La Guardia costiera di Sciacca sta monitorando la situazione.

I due pescatori stanno bene, anche se Orlando è in stato di choc, e si trovano ora sulla costa saccense, nei pressi del faro di capo San Marco. Secondo i primi racconti dei pescatori, stamattina Orlando in compagnia di Sferlazza è uscito dal porticciolo di Selinunte per raggiungere con la propria imbarcazione il porto di Sciacca per fare carburante. Al rientro a Marinella di Selinunte, a causa del mare forte, il motopesca avrebbe iniziato a imbarcare acqua. Il motopesca ‘Franca’ era l’ultima imbarcazione rimasta a Selinunte che praticava la pesca delle sarde.