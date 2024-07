Traffico bloccato dall’uomo sui binari e caos voli: ma all’aeroporto si balla

PALERMO – Disagi per raggiungere l’aeroporto Falcone Borsellino in treno questa mattina. Un giovane è stato fatto scendere perché senza biglietto e ha iniziato una fuga tra i binari non consentendo ai treni di transitare. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora. E’ stato necessario l’intervento della polizia per fermare l’uomo e consentire di riprendere la circolazione verso l’aeroporto e verso il capoluogo. “Avevamo paura di perdere l’aereo – racconta una ragazza -. Siamo andati prima in aeroporto per paura che visti i disagi provocati al sistema informatico ci volesse più tempo per imbarcarsi. L’anticipo lo abbiamo perso per i disagi provocati da questa persona che ha iniziato a percorrere i binari creando non pochi disagi a centinaia di passeggeri”.

A proposito dell’aeroporto di Palermo è diventato virale un video di cui è protagonista il musicista Marcello Cirillo, che per anni ha fatto parte del duo televisivo Antonio e Marcello. Ieri durante i disagi provocati dal tilt informatico ha intrattenuto i viaggiatori dello scalo siciliano. Il pianista ha improvvisato un piccolo concerto di 20 minuti che ha allentato un po’ la tensione. “Ho disinnescato una situazione che stava diventando insostenibile e veramente drammatica. Per 20 minuti ho suonato e abbiamo ballato all’aeroporto Falcone e Borsellino, dove c’erano lunghe code nei bar e nei bagni e dove in tanti erano sfiniti distesi nei corridoi nei pressi dei gate”.

Tutto è nato per caso: “Dovevo partire alle 13 per Roma. Sono stato fortunato e il mio volo è partito alle 21.30. Nell’attesa in tanti mi hanno riconosciuto e mi hanno chiesto di suonare e cantare. La magia della musica ha dato un po’ di serenità in una situazione di disperazione generale che certo era così in tantissimi scali nel mondo a causa del guasto informatico – aggiunge Cirillo -. Tra i passeggeri c’era anche Silvia, una ragazza siciliana che doveva partire per sposarsi e le ho dedicato la canzone ‘Io che amo solo te'”.